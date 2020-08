Equipa do Barcelona sentiu desagrado dos adeptos à chegada

A comitiva do Barcelona sentiu logo o descontentamento dos seus adeptos após a eliminação frente ao Bayern Munique. Na chegada ao hotel depois da partida no Estádio da Luz, os elementos da equipa principal dos blaugrana foram apupados por alguns dos adeptos presentes junto ao edifício, sendo que o treinador Quique Setién e o presidente Bartomeu foram dos mais visados pelas críticas dos fãs. Em contrapartida, os jovens Ansu Fati e Riqui Puig foram dos poucos que mereceram alguns aplausos por parte dos adeptos presentes no local.

E, se o desagrado foi muito ainda em solo português, na chegada a Barcelona ficou ainda mais evidente o descontentamento dos adeptos catalães. A equipa partiu ao início da tarde para a Cidade Condal, sendo que no centro de treinos Joan Gamper tinha à sua espera faixas com mensagens de desagrado. “Direção e jogadores, a vergonha de 121 anos de história”, “Menos luxo e mais orgulho” e “Fora, mercenários”, foram algumas das mensagens deixadas no local, sendo que até o rival Espanyol foi lembrado. “Sofremos oito golos, como se fossemos o Espanyol”, exclamou um adepto do Barcelona aquando da saída do diretor de relações institucionais, Guillermo Amor, o único elemento da equipa principal que não saiu pelas traseiras do centro de treinos Joan Gamper.

Abidal voltou mais cedo

Apenas um elemento da comitiva do Barça presente em Lisboa acabou por abandonar a capital portuguesa mais cedo. Segundo o ‘Mundo Deportivo’, o diretor desportivo, Éric Abidal, não viu o encontro com o Bayern até ao fim e regressou sozinho de carro a Barcelona.