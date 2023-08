Equipas espanholas correm o risco de ficar fora das competições europeias por causa do 'Caso Rubiales'

Novo capítulo na verdadeira novela que se está a tornar a polémica em torno de Luis Rubiales. Agora, segundo revela a Onda Cero, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), por intermédio do secretário geral Andreu Camps, terá decidido pedir a atuação da UEFA em defesa do presidente - que é também 'vice' do organismo continental -, na sequência das ações iniciadas pelo governo espanhol, por entender que as mesmas constituem uma intromissão governamental. Ora, este pedido coloca em xeque todas as equipas e seleções espanholas no âmbito continental, já que as deixa em risco de serem excluídas das provas organizadas pela UEFA.Na sua comunicação, segundo a emissora, Camps acusa diretamente membros do governo espanhol por terem solicitado publicamente medidas como a demissão, nomeadamente por parte da vicepresidente do governo (Yolanda Díaz), o ministro do desporto (Miquel Iceta) e o presidente do Consejo Superior de Deportes (Víctor Francos).Caso a UEFA considere que houve efetivamente intromissão governamental, todas as equipas poderiam ver-se excluídas das provas organizadas pela UEFA, tanto a nível de clubes como de seleções.