Ernesto Valverde: «Queremos defrontar o Real Madrid no nosso estádio»

A conferência de imprensa era de antevisão da partida sábado com o Eibar, mas Ernesto Valverde acabou por falar da polémica em torno do clássico, com o Real Madrid. O jogo, agendado para o próximo dia 26, pode ser adiado ou mudado de local, em virtude dos protestos que nos últimos tempos têm proliferado na região da Catalunha. O treinador do Barcelona quer jogar em casa."É verdade que se tem falado muito sobre esse jogo, também é certo que se colocou a hipótese de mudar a ordem dos encontros. Se assim fosse viajaríamos para Praga e logo a seguir para Madrid. Mas há que respeitar o calendário e os adeptos. O normal é jogarmos no nosso campo, logo se vê o que acontece. Esta semana está a ser estranha, mas confiamos que vamos jogar no nosso estádio. É o que queremos", referiu o técnico."O jogo realizar-se cá é uma oportunidade para mostramos muitas coisas: que respeitamos o adversário; que podemos jogar dentro das normas do civismo; que o jogo pode decorrer com normalidade", frisou.Quando inquirido diretamente sobre o que pensa relativamente à situação dos presos políticos, Valverde remeteu a resposta para o