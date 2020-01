Escândalo sexual: Málaga suspende treinador após vídeo cair nas redes sociais

Está instalada a polémica em Espanha. Víctor Sanchez, treinador do Málaga, anunciou esta terça-feira de que está a ser alvo de "assédio e extorsão" sexual, graças a um vídeo (onde o próprio aparece) que foi tornado público nas redes sociais, situação que levou o clube do segundo escalão de futebol espanhol a "suspender" o técnico por tempo indeterminado.





No vídeo publicado na Internet é possível ver o treinador do Málaga sentado num sofá, ao que parece estar a masturbar-se, sendo que o local onde foram gravadas as imagens acaba por ser incógnito, não sabendo se terá sido na sua moradia, nas instalações do clube, ou até mesmo num outro domicílio.Momentos após a divulgação das imagens polémicas, Víctor Sanchez recorreu às redes sociais para defender a sua própria imagem, de modo a esclarecer toda a situação. "Quero informar que estou a ser vítima de um delito contra a minha intimidade com assédio e extorsão. O assunto está nas mãos da polícia, estou a seguir as suas instruções. Da mesma forma quero ainda acrescentar que partilhar um conteúdo íntimo de uma pessoa é também um delito. Obrigado pela vossa compreensão e apoio.", escreveu o técnico espanhol na página do Twitter.Após a polémica instalar-se, foi a vez da direção do clube lançar um comunicado, avançando que o treinador de 43 anos estará suspenso até que toda a investigação em torno do caso esteja concluída. "Tendo em conta os recentes acontecimentos, que ainda não foram verificados, o Málaga CF suspende das suas funções e de forma imediata o treinador Víctor Sánchez del Amo até que se realize uma investigação completa", escreve o clube que milita atualmente no segundo escalão do futebol espanhol.