Espanha em acesa discussão sobre selecionador e Casillas atira: «Somos um país anedótico»

Somos un país de chirigota...qué viva España! — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 18, 2019

Diz o ditado que "para bom entendedor meia palavra basta" e os seguidores de Iker Casillas nas redes sociais parecem levar a frase a peito. Tudo porque, numa altura em que a seleção espanhola anda num reboliço - caiu que nem uma bomba a notícia, durante o último jogo de Espanha, no apuramento para o Euro 2020, que o selecionador espanhol, Robert Moreno, não vai comandar a equipa no Europeu -, Casillas recorreu ao Twitter para deixar um recado."Somos um país anedótico... Viva Espanha!", escreveu, incluindo duas bandeiras espanholas, o campeão do Mundo e duas vezes campeão europeu pela La Roja. Ora, os seguidores de Casillas rapidamente interpretaram o 'dardo' como sendo relativo à polémica, recebendo a concordância da maioria.Recorde-se que a informação da saída de Moreno foi avançada por Juanma Castaño, na Cadena Cope, que garantiu também que Luis Enrique já terá negociado com o presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, para regressar ao cargo de selecionador. A notícia motivou mesmo a que Robert Moreno cancelasse a conferência de imprensa de rescaldo do encontro.Segundo escreve o jornal "Marca", o técnico já se terá mesmo despedido dos jogadores, em lágrimas.