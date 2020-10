Espanha rendida a Trincão: marcador direto "deu em louco" num "jogo extraordinário"

Chegou à Catalunha um pouco olhado de lado pela imprensa e pelos adeptos, especialmente por causa da fase conturbada que o clube atravessava (e ainda atravessa) e por ser um jogador 'desconhecido', mas a pouco e pouco Trincão vai convencendo a crítica e os exigentes fãs do Barcelona. Esta noite, diante do Ferencvaros, na sua estreia a titular e na Champions, voltou a deixar bons indicadores, conforme se poderá perceber pela forma como os principais jornais do país vizinho analisaram a sua performance.





E porque as redes sociais também podem servir de barómetro, aí foram também várias as análises positivas, com vários adeptos até a dizerem que nem se sentiu a falta de Antoine Griezmann ou que o português fez mais num jogo do que o francês no que já foi disputado esta temporada. Promete!- "O português completou um jogo extraordinário. Atrevido, ousado, sempre à procura do um para um e a desmarcar-se; uma pena que o seu parceiro da lateral, Sergi Roberto, não o tenha acompanhado nas suas ações. Podia ter colocado a cereja no topo do bolo se tivesse marcado quando surgiu isolado ante o guarda-redes depois de um grande passe de Messi"- "Magníficas sensações na sua primeira titularidade e na sua estreia na mais importante prova continental. O Barcelona tem aqui um futebolista"- "O português começou algo errático no jogo, mas acabou por entrar no ritmo. Deu as voltas à cabeça do seu marcador e terminou a deixar boas sensações. Minutos de qualidade e para crescer"- "Começou impreciso, mas foi melhorando com o passar dos minutos. Deu com Civic em louco, mas demonstrou que é um jogador prometedor"