Espanhóis avançam que Real Madrid irá jogar no estádio Alfredo Di Stéfano

O jornal espanhol 'AS' avança esta quarta-feira que o Real Madrid irá jogar os encontros da Liga espanhola de futebol no estádio Alfredo Di Stéfano, cidade desportiva do clube, até o Bernabéu estar devidamente pronto para receber a equipa.





De acordo com a mesma fonte, a formação madridista diz que tem em Valdebebas, cidade espanhola onde se encontra localizada a cidade desportiva do clube, todas as condições para receber os encontros da Liga espanhola até ao final do campeonato, caso as obras realizadas no Estádio Bernabéu não fiquem concluídas antes do término da prova. A ferramenta do VAR (vídeo-árbitro) já se encontra instalada no recinto.