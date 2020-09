Espanhóis colocam Raúl de Tomás como alvo do Atlético Madrid

Raúl de Tomás é alvo do Atlético de Madrid, de João Félix, caso a equipa de Diego Simeone perca algum dos seus pontas de lança neste mercado: Álvaro Morata ou Diego Costa. A informação está a ser avançada pela ‘Cadena SER’.





Apesar de contar com ele no ataque à conquista da segunda divisão, o Espanyol vê com bons olhos uma eventual saída do avançado, que é um dos jogadores mais bem pagos do clube. Raúl de Tomás tem também uma cláusula no seu contrato, que lhe permite sair por empréstimo para um clube da primeira divisão espanhola, em caso de descida do Espanyol, mas apenas se esse clube pagar por inteiro o salário do atacante ex-Benfica. Cerca de seis milhões de euros brutos.