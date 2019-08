Espanhóis continuam rendidos a João Félix e até já se falam numa "autêntica mina"

Chegou ao Atlético Madrid visto com alguma desconfiança, especialmente pelos 126 milhões de euros investidos na sua contratação, mas João Félix parece ter precisado de pouco tempo para começar a justificar o investimento e convencer os adeptos colchoneros. A pré-temporada, com dois golos marcados e três assistências nos 100 minutos disputados, deixou indicações de tal forma positivas que esta sexta-feira o jornal 'Marca' fala mesmo de uma "autêntica mina".





Na sua análise, o jornal espanhol destaca a "qualidade de toque, visão de jogo para a assistência e o faro pelo golo" do jovem ex-Benfica, que com Diego Costa tem formado uma "sociedade para sonhar". Uma dupla que tem feito sucesso na pré-temporada, com golos e assistências entre si e que tem deixado os adeptos colchoneros de água na boca à espera do arranque oficial da temporada...A 'Marca' assume que apenas poderá ser tirada a prova dos noves quando os jogos forem a doer, mas admite que as primeiras indicações apontam para um investimento certeiro no jovem português.