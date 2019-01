Espanhóis dizem que Atlético Madrid quer vender Gelson Martins em janeiro

Gelson Martins pode estar de saída do Atlético Madrid. Segundo a rádio 'Cadena Cope' os colchoneros vão tentar vender o passe do internacional português este mês de janeiro, estando incluisivamente a ouvir propostas de "importantes" clubes europeus.O jogador chegou a Madrid a custo zero no último verão, depois de rescindir unilateralmente com o Sporting, na sequência dos ataques à Academia de Alcochete.Mas o clube português não dá a saída de Gelson como definitiva. Os leões exigem ser indemnizados e não desistem de um acordo, que até ao momento ainda não foi alcançado.Gelson foi convocado por Diego Simeone para a partida desta quarta-feira frente ao Girona, para a Taça do Rei. Quinta-feira será, para corrigir um problema respiratório.