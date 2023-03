Espanhóis dizem que Barcelona e Real Madrid estão atentos a Dalot

O 'Mundo Deportivo' elabora o plano do Barcelona para o próximo mercado de transferências e entre os alvos aponta Diogo Dalot, jogador do Manchester United. E no texto dedicado ao português, o jornal da Catalunha adianta que o Real Madrid é outro dos emblemas atentos ao jogador. O interesse do Barça foi noticiado por Record em setembro de 2022. Recorde-se que, em dezembro, o Manchester United acionou a opção por mais um ano (mecanismo previsto no contrato inicial celebrado aquando da transferência em 2018). O vínculo atual de Dalot é válido até 2024 e, tal comojá noticiou, existe vontade dos ingleses em estender a ligação.