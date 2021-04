Espanhóis dizem que caso de alegado racismo no Cádiz-Valencia vai ser arquivado

A La Liga vai arquivar o caso de alegado racismo que marcou o Cádiz-Valencia, avança a Cadena COPE.





A rádio espanhola noticia esta quinta-feira que o especialista em leitura labial contratado para analisar o caso não encontrou provas de que Juan Cala, defesa do Cádiz, dirigiu insultos racistas a Mouctar Diakhaby. De resto, as únicas palavras e expressões que surgem no relatório elaborado pelo especialista são "merda", "deixa-me em paz" e "desculpa, não fiques chateado", revela a Cadena COPE.Nest cenário, a La Liga deverá anunciar o arquivamento do processo na sexta-feira, sendo que o inquérito aberto pela Real Federação Espanhola de Futebol irá continuar a decorrer.