Espanhóis dizem que já há acordo para Real Madrid contratar Hazard em 2019

O Real Madrid e Eden Hazard já terão chegado a acordo para a transferência do internacional belga para a formação merengue em 2019 , avança esta quarta-feira a rádio 'Onda Madrid'.Eden Hazard tem contrato com o Chelsea até junho de 2020, mas o internacional belga não esconde que o sonho é representar a formação merengue. Depois do Mundial 2018, Hazard manifestou o seu desejo de sair do Chelsea e rumar ao Real Madrid, assunto que voltou a focar já durante esta temporada, após a vitória dos blues sobre o Southampton.O Chelsea pede 170 milhões de euros pelo avançado belga 27 anos mas, segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid pretende baixar o valor da transferência incluindo Mateo Kovacic - No início da temporada o Real Madrid cedeu o médio croata aos blues a título de empréstimo - no negócios.