Espanhóis dizem que Nélson Semedo vai renovar com o Barcelona até 2025

Nos últimos meses Nélson Semedo tem sido colocado na porta de saída do Barcelona mas o defesa português deverá continuar na Catalunha. Mas esta quinta-feira o 'Mundo Deportivo' adianta que o empresário do jogador, Jorge Mendes, já está a negociar a renovação do contrato do lateral até 2025.

Segundo o jornal catalão, o prolongamento do vínculo de Nélson Semedo deverá também representar um aumento no salário e na cláusula de rescisão do internacional português de 26 anos, que nesta altura é a mais baixa do plantel e está fixada nos 100 milhões de euros.