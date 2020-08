Espanhóis dizem que o Barcelona rejeitou 60 milhões de euros por Trincão

Trincão ainda nem sequer se estreou pelo Barcelona e já poderia ter rendido aos cofres catalães o dobro do investimento. Em janeiro, os blaugrana pagaram a cláusula de rescisão de 31 milhões de euros ao Sp. Braga, garantiram o jovem extremo de 20 anos por 5 temporadas. E, de acordo com o 'Sport', houve um clube da Premier League que ofereceu 60 milhões de euros logo nas semanas seguintes à concretização do negócio com os minhotos.





O emblema em causa não foi revelado e a proposta terá sido comunicada ao Barça pelo empresário do jogador, Jorge Mendes, só que os catalães recusaram negociar porque veem em Trincão muito potencial para ser uma peça fundamental no futuro da equipa, além de que a cláusula de rescisão está cifrada nos 500 milhões de euros.Campeão europeu de Sub-19 por Portugal em 2018, Trincão afirmou-se esta época na equipa principal do Sp. Braga e o Barcelona decidiu avançar para a sua contratação. Apesar de não querer vender a mais recente 'pérola', é provável que o Barcelona empreste o jogador na próxima temporada.