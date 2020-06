Espanhóis dizem que William Carvalho tem acordo com o Leicester

William Carvalho, médio português de 28 anos, pode deixar de ser jogador do Betis - clube que representa desde 2018 - para rumar ao Leicester City. Segundo a 'Marca', o internacional português já tem mesmo um acordo com o clube inglês, que está disposto a fazer um esforço pelo jogador, ainda que não tenha chegado, para já, aos valores pretendidos pelo emblema andaluz.Com 52 partidas realizadas pelo emblema do Sul de Espanha, William foi colocado na lista de jogadores possivelmente transferíveis e os responsáveis da equipa veem com bons olhos um encaixe pelo jogador.O ex-Sporting pode assim juntar-se à equipa de Ricardo Pereira na Premier League e aumentar ainda mais o número de portugueses a jogar na principal divisão inglesa.