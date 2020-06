Espanhóis fizeram contas e Sporting ainda vai lucrar com William Carvalho

Transferido em 2018 a troco de 20 milhões de euros para o Betis, num negócio feito em acordo após a rescisão unilateral por parte do médio na sequência do ataque à Academia, William Carvalho ainda poderá render mais uns quantos milhões ao Sporting caso se transfira para o Leicester, conforme a Radio Marca adianta esta terça-feira.





Tudo porque nesse entendimento de transferência feito há dois anos, o clube de Alvalade reservou para si 25% de uma futura transferência acima dos 10 milhões de euros, algo poderá deixar nos cofres leoninos uma verba extra que não estava nos planos de Frederico Varandas e companhia.Nesse sentido, o jornal 'El Desmarque' fez as contas e até chegou à conclusão de que muito dificilmente a passagem de William por Sevilha irá dar lucro ao clube andaluz. É que, para conseguir garantir uma mais-valia com o português, o Betis teria de conseguir vendê-lo a troco de uma verba superior aos 27 milhões de euros, algo que no entender do diário espanhol não deverá acontecer.Caso a transferência se fizesse pelos tais 27 milhões de euros, o clube sevilhano encaixaria somente 20,25, ou seja, 250 mil euros a mais do que pagaram pelo português, com o restante da verba, os tais 25%, a irem para os cofres do clube de Alvalade. Caso a transferência para o Leicester se dê por um valor acima desses 27M€, então aí William gerará um maior lucro... tanto ao Betis como ao Sporting.