Espanhóis garantem que João Félix ainda não tem qualquer oferta

João Félix não tem ofertas de qualquer clube neste momento. É o que escreve esta segunda-feira o jornal espanhol 'AS'. O internacional português deu conta da sua insatisfação no Atlético Madrid, tendo tido uma utilização escassa na primeira parte da temporada, o que o levou até a demonstrar publicamente a frustração por não ser mais utilizado pelo técnico Diego Simeone.Os colchoneros não fecham a porta à saída do jogador já em janeiro, com o clube afastado de qualquer prova europeia. Contudo, os interessados ainda não surgiram, mesmo com Simeone a dar conta de que pretende contar com o jogador contratado ao Benfica por 120 milhões de euros depois do Mundial.Refira-se que, em 2022/23, o jogador convocado por Fernando Santos para o Qatar'2022 soma quatro golos e assistências nos 18 encontros oficiais disputados. Foi titular em apenas nove deles.