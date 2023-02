Espanhóis garantem que João Félix teve princípio de acordo para rumar ao Barcelona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jornal espanhol 'AS' avança, este sábado, que João Félix teve um princípio de acordo para rumar ao Barcelona no mercado de inverno da temporada passada, mas que a transferência acabou por não se realizar devido ao fairplay financeiro.Segundo a mesma fonte, os catalães pagariam 70 milhões de euros pelo internacional português numa fase inicial, num negócio que poderia chegar aos 135 M€ mediante o cumprimento de determinados objetivos.De resto, à data, também Bayern Munique e Manchester United estariam na luta pelo avançado.João Félix, recorde-se, acabou por rumar ao Chelsea um ano depois, no mercado de inverno da presente época, num empréstimo de seis meses pelo qual os blues desembolsaram 11 milhões de euros.