Espanhóis já questionam: «O que se passa com João Félix?»

João Félix deslumbrou os adeptos do Atlético Madrid durante a pré-temporada mas desde o início do campeonato "parece outro", segundo escreve a 'Marca'. Foi substituído nos últimos três jogos e o jornal desportivo sediado na capital espanhola já questiona: "o que se passa com João Félix?". "Há apenas rastos da alegria no jogo e da calma que oferecia quando controlava a bola", pode ler-se na mesma peça.No encontro de sábadoSimeone atribui-lhe funções mais defensivas do que ofensivas, o português passou grande parte do jogo longe da área adversária e "em nenhum momento se sentiu cómodo".Acabou por ser substituído por Morata e o tridente que o Atlético Madrid mostrou diante do Real Madrid na pré-época, com Diego Costa, Morata e João Félix, "continua desaparecido"."Pede-se muito mais de João Félix", escreve a 'Marca', sem esquecer que o antigo avançado do Benfica "tem somente 19 anos e apenas uma época no futebol profissional".Já o 'As' culpa Simeone pelo 'desaparecimento' de João Félix. "Pagar 127 milhões de euros por um jogador para o pôr a defender é uma excentricidade para qualquer treinador, menos para Simeone, que dá prioridade à defesa sobre o ataque", escreve o outro desportivo de Madrid. "Por que razão os treinadores obrigam os craques a trabalhar e a melhorar na defesa em vez de tentar que os menos dotados joguem melhor?"O 'Mundo Deportivo' faz uma constatação: "João Félix fez uma assistência e zero golos. Até agora, não tem qualquer remate claro para golo."Diego Simeone foi questionado depois do empate com o Celta sobre o facto de uma vez mais ter retirado o português do jogo. E o técnico argentino respondeu de forma lacónica: "Não tem escrito no contrato que tem de jogar os 90 minutos".