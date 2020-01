Espanhóis questionam futuro de João Félix: «Simeone não hesita em tirar quem custou 126 milhões»

João Félix é o jogador mais caro do plantel colchonero, tendo o Atlético Madrid pago ao Benfica 126 milhões de euros no último verão pela transferência do jovem avançado.





Mas os espanhóis começam a questionar-se sobre o futuro do craque português, que há quase quatro meses que não marca. Este sábado o Atlético Madrid perdeu na deslocação a Eibar (por 2-0) As qualidades de João Félix são inegáveis , no entanto esta segunda-feira, o jornal 'Marca' refere que dos 22 jogos em que alinhou com a camisola do Atlético Madrid, o internacional português, de 20 anos foi substituído em 16."Simeone não hesita em tirar de campo o jogador mais caro. Ter custado 126 milhões de euros ou ter todos os holofotes apontados a si, em termos possíveis conquistas de prémios individuais, não salvam João Félix de ser uma das habituais substituições do treinador", refere a publicação espanhola, que enumera alguns dos jogos importantes em que o português foi titular mas não acabou o jogo em campo e dos quais o Atlético Madrid não conseguiu sair vitorioso.Real Madrid, tanto na liga espanhola como para a Supertaça, Barcelona, Valladolid e até no último fim de semana contra o Eibar "Pode estar a falhar alguma coisa quando num momento de exigência máxima o treinador não conta com um jogador de 126 milhões de euros", refere a 'Marca'.Ainda assim, Simeone continua a elogiar as exibições e o trabalho do jovem internacional português.