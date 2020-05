Espanhóis questionam: por que volta primeiro o futebol em Portugal do que em Espanha?

De Vigo a Braga são pouco mais de 100 quilómetros de distância, mas no que ao regresso do futebol diz respeito a distância é enorme. Enquanto por Portugal a previsão é que o campeonato recomece no final do mês, no país vizinho a espera deverá tardar até final de junho, algo que levou o jornal 'El Desmarque' a tentar perceber por que razão, estando ali tão próximos no mapa de Vigo a Braga há tanta diferença no que ao desporto rei diz respeito.





"90 quilómetros e uma vida diferente: por que se joga em Braga e em Vigo não". É com este título que o diário desportivo espanhol aborda a situação, que tem naturalmente a ver com a crise do coronavírus, que no nosso país chegou mais tarde do que em Espanha, mas que estará já bem mais controlada, ao contrário do que sucede do outro lado da fronteira, que apesar de observar melhorias ainda segue numa situação crítica.O 'El Desmarque' lembra que Portugal "tomou como exemplo situações como a de Itália (...) e deste modo teve mais tempo para se preparar para a pandemia, enquanto ao mesmo tempo outros países enfrentavam situações complicadas". O mesmo título lembra que o primeiro caso chegou ao nosso país quando já tinham sido detetados 150 em Espanha, mas também ação de António Costa, que "decretou o estado de emergência a 18 de março, apenas dois dias depois da primeira morte por Covid-19. A isso também se uniu o fecho das fronteiras do país, que possibilitou que o vírus não se propagasse".Com tudo isso, explica, foi possível dar-se uma evolução positiva até ao processo de desconfinamento atual, que prevê também a disputa da final da Taça, algo que por Espanha também é um problema, já que a decisão entre Athletic Bilbao e Real Sociedad segue sem ter data definida (nem mesmo decisão quanto à sua possível realização).