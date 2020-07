Espanhóis questionam: «Simeone é justo com João Félix?»

Mais um jogo apagado de João Félix e mais uma vez uma substituição perto da hora de jogo para o craque português. Uma situação que acaba por ser recorrente - é já o 17.º encontro no campeonato que tal sucede, num total de 27 -, que já deu bastante que falar em Espanha e que, ao que parece, promete continuar a ser tema de conversa.





Esta sexta-feira, diante do Maiorca , o português foi substituído ainda antes dos 60 minutos e o programa Carrusel Deportivo, da Cadena SER, não duvidou em questionar os seus seguidores no Twitter sobre se o tratamento dado por Diego Simeone ao português é justo. As respostas iniciais não são lá muito positivas para Félix...