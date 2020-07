Espanhóis reforçam interesse do FC Porto em Miranda

De regresso ao Barcelona depois de uma temporada de empréstimo pouco positiva no Schalke 04, o lateral esquerdo Juan Miranda reúne-se na próxima semana com os responsáveis dos catalães para definir o seu futuro e, segundo o 'Sport', o próximo passo poderá passar pelo FC Porto. De acordo com o diário catalão, ainda muito está por definir em relação à sua situação, já que uma eventual subida de divisão da equipa B fará com que o jovem permaneça no clube, mas o certo é que candidatos não faltam para receber o jovem de 20 anos caso a opção passe pela sua 'rotação' noutras paragens.





Nesse sentido, e para lá dos dragões, o lateral canhoto, que tem contrato com o Barcelona até 2023, estará também na agenda de Juventus, Atalanta, Fiorentina, Osasuna e Almería. O Benfica também chegou a ser apontado como possível destino do jovem, mas neste artigo não há qualquer referência às águias.