Espanhóis revelam palavras de Simeone para Vinícius Júnior: «Sete é a c... da tua mãe!»

Como já nos habituou, o dérbi de Madrid desta quinta-feira entre Atlético e Real ficou marcado por momentos de enorme tensão, um dos quais protagonizado por Vinícius Júnior, extremo dos merengues, e Diego Simeone, treinador dos colchoneros. A troca de argumentos mais acesa entre os dois, revela a imprensa espanhola, começou quando o brasileiro olhou para o técnico argentino e, enquanto este discutia com o árbitro, lhe sinalizou o número 7, aquele que usa na camisola. Ora, é caso para dizer que Simeone não ficou contente: "Sete é a c... da tua mãe!", atirou o treinador - que acabou por ver o cartão amarelo segundos depois -, visivelmente irritado.O jogo, dos oitavos de final da Taça do Rei, terminou com vitória do Atlético Madrid após prolongamento (4-2) , ditando a eliminação do Real da prova.