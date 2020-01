Espanyol tenta garantir Hulk

Hulk, avançado brasileiro ex-FC Porto, pode estar de regresso à Europa para representar no Espanyol, segundo as informações do diário espanhol 'Sport'. O clube catalão está no último lugar da La Liga e acaba de despedir o treinador, Pablo Machín. De forma a contornar esta situação, o clube catalão vai investir forte na próxima janela de transferências, em janeiro, e o nome de Hulk é visto como um autêntico salvador da pátria.





Chen Yansheng, presidente do Espanyol, tem boas relações com o Shanghai SIPG, o que pode facilitar as negociações que, segundo a imprensa espanhola, se adivinham complicadas. No entanto, recorde-se que o clube chinês facilitou a contratação da estrela Wu Lei, por parte dos espanhóis, no verão passado.Mas, a contratação de Hulk é mais complicada, devido ao elevado salário que o jogador aufere na China. A forma de contornar isso é a cedência ser por empréstimo e Shanghai SIPG continuar a pagar boa parte do salário do avançado brasileiro de 33 anos. No entanto, há que considerar a vontade do jogador que pode não aceitar ingressar no último classificado da liga espanhola.