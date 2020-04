Espanyol vai 'devolver' Ferreyra ao Benfica no final da época

O jornal catalão 'Sport' escreve esta segunda-feira que o Espanyol já decidiu que Facundo Ferreyra não vai vestir a camisola do clube depois do próximo dia 30 de junho. O jogador argentino do Benfica, que se encontra emprestado à formação catalã, regressará, assim, à Luz.





Ferreyra chegou ao Espanyol em janeiro de 2019, mas não satisfez as expetativas nele depositadas. Por isso o clube não tenciona exercer a cláusula de opção de compra do passe, fixada em 8 milhões de euros - teria de pagar 'apenas' 5 milhões visto que os outros três foram pagos com o empréstimo de uma época e meia.Desde que chegou ao Espanyol, Facundo Ferreyra esteve em 33 jogos oficiais, tendo marcado 9 golos.Igualmente 'devolvido' será o francês Sebastien Corchia - que passou pelo Benfica -, emprestado pelo Sevilha.