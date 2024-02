Esposa de Dani Alves: «Chegou a casa a tresandar a álcool. Foi contra um armário e caiu na cama»

Decorreu esta terça-feira o segundo dia de audições no caso em que Daniel Alves é acusado de violar uma mulher em Barcelona. A defesa convocou Joana Sanz, esposa do jogador, para testemunhar relativamente ao dia em que o internacional brasileiro alegadamente abusou de uma mulher numa discoteca catalã. "Chegou a casa muito bêbedo, a tresandar a álcool. Foi contra um armário e caiu a dormir na cama. Não valia a pena falar com ele, mas é mentira que tenha ficado chateada", declarou. De referir que de acordo com o código penal espanhol, o consumo excessivo de álcool pode servir como atenuante neste tipo de situações.Foram também escutados funcionários da discoteca onde ocorreu o incidente, incluindo o dono: "[A vítima] estava muito alterada, disse que tinha sido vítima de uma agressão sexual. Quando o Daniel Alves passou por nós, ela apontou e disse que tinha sido ele. Explicou que fora com ele de forma voluntária, mas que quisera sair e ninguém acreditaria nela."Dani Alves manteve-se em silêncio.