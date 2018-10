Está difícil encontrar o sucessor de Lopetegui: agora foi Laudrup a dizer 'não'

, mas nesta altura o clube depara-se com uma dificuldade: encontrar o sucessor do espanhol. Antonio Conte era o escolhido, mas as. Agora, enquanto Santiago Solari assume o comando interino da equipa, foi Michael Laudrup a recusar o convite.O dinamarquês de 54 anos está sem clube mas, apesar de ter o Real Madrid "no coração" (de acordo com fontes próximas de Laudrup), a situação desportiva e as perspetivas de futuro dos blancos não o convencem. O representante de Laudrup, Bryan Tutumlu, disse inclusivamente ao jornal 'As' que o dinamarquês não está interessado."Laudrup não procura uma oportunidade para treinar o Real Madrid, mas sim uma situação ideal para o fazer. Na situação em que o Real Madrid está agora, não é o momento. Não quer entrar ali de nenhuma maneira", disse o representante.