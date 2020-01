«Estava a jogar Fortnite quando o meu pai me ligou a dizer que ia para o Barcelona»

Laro Setíén, filho do novo treinador do Barcelona, não esconde o orgulho pelo pai que, acredita, está a viver a "ilusão" da sua vida. Ao 'El Larguero', da Cadena SER, o jovem que alinha no Sant Andreu (equipa do terceiro escalão da Catalunha), revelou como soube do novo desafio de Quique Setién.





"Nas redes sociais vamos vendo coisas e vi o nome do meu pai. Liguei-lhe para lhe perguntar, mas afinal foi ele que acabou por me dizer. Estava a jogar Fortnite com os meus amigos e disse-me que ia para o Barça. Se bem que às vezes acabas por saber nas redes sociais antes de o ouvires pelas pessoas próximas", afirmou, desabafando o seu passado... pelo rival. "Antes era do Real Madrid, em pequenino. Mas depois fui ver o Messi jogar e... agora sou do Barça".E concluiu analisando a pesada responsabilidade que recai sobre o seu pai. "Está a treinar os melhores do mundo numa das melhores equipas do Mundo. É o Barça, toda a gente conhece Messi, Suárez, todos. O meu pai chateia-se quando tiver de o fazer mas é uma pessoa próxima que te ajuda sempre que pode".