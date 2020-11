Estreia de Marcos Llorente completa segunda sequência avô-pai-filho na seleção espanhola

Marcos Llorente cumpriu esta quarta-feira a primeira internacionalização pela seleção principal de Espanha no empate (1-1) diante da Holanda em Amesterdão. O médio de 25 anos, que atua no Atlético Madrid, entrou em campo aos 72 minutos e tornou-se no terceiro membro da família a representar a 'La Roja', completando assim a segunda sequência avô-pai-filho na história da seleção espanhola.





Paco Llorrente, pai de Marcos que também representou os colchoneros e posteriormente o Real Madrid, estreou-se pela seleção espanhola a 18 de novembro de 1987 e com um golo na goleada (5-0) sobre a Albânia, tendo sido a sua única aparição pela seleção. Antes, o pai de Paco e avô de Marcos, Ramón Grosso, também tinha alinhado pela 'La Roja'. Figura do Real Madrid nas décadas de 60 e 70, o avançado jogou pela seleção espanhola em 14 ocasiões entre 1967 e 1970, tendo apontado um golo frente à Turquia.Mas esta 'saga' avô-pai-neto não é única no futebol espanhol na seleção. Em março de 2018, o defesa Marcos Alonso, do Chelsea, entrou em campo num particular com a Argentina e fez a estreia pela seleção do seu país igualando o pai, Marcos Peña, que cumpriu 22 internacionalizações pela 'La Roja' nos anos 80. Mas também o avô de Marcos Alonso, conhecido como Marquitos, alinhou pela Espanha em duas ocasiões.