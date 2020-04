Estrela de Casa de Papel queria ver Vidal na série

O nome de Darko Peric é desconhecido para a maioria dos portugueses, mas trata-se do ator que dá vida a Helsínquia, na série Casa de Papel, um fenómeno televisivo mundial. Em entrevista ao canal de Youtube do Barcelona, o sérvio que vive em Espanha há vários anos confessou que há um jogador dos catalães que encaixaria bem na série: Arturo Vidal.





"Já o disse algumas vezes. É o jogador que tem assim um aspeto mais 'punky', penso que para a série tinha perfil", vincou o croata, que fez ainda uma analogia entre os jogadores do Barcelona e as personagens da série: O papel de 'professor', um perfil silencioso e calculista, entregava-o a Messi; A personagem de 'Tóquio', atrevida e segura de si mesmo, ficava com Griezmann, enquanto o próprio 'Helsínquia', um rapaz grande e com bom coração, ficava entregue a Piqué.Fã confesso de Stoichkov, o ator sérvio confessou que prefere basquetebol do que futebol, tendo vários amigos que atuam na NBA, assim como no campeonato espanhol, que é, também, um dos mais competitivos do mundo.