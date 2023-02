Ex-avançado do Portimonense convocado pela primeira vez para jogo da equipa principal do Oviedo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Francisco Mascarenhas, avançado de 22 anos que trocou o Portimonense pela Oviedo B no último verão, foi convocado pela primeira vez para a equipa principal do emblema espanhol e é assim opção para o duelo com o Albacete, da 29.ª jornada da 2.ª Liga de Espanha.O jovem jogador, que é conhecido por Masca dentro das quatro linhas e destacou-se como melhor marcador da Liga Revelação 2021/22 pelos algarvios, soma sete golos nos últimos seis jogos pela formação secundária dos espanhóis esta época.