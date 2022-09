Ex-benfiquista Roberto anuncia final da carreira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Roberto, guarda-redes espanhol que vestiu a camisola do Benfica na época de 2010/11, anunciou nas redes sociais que vai abandonar a carreira, aos 36 anos.Formado no Atlético Madrid, o jogador chegou à Luz proveniente dos colchoneros, mas não teve uma época propriamente auspiciosa e acabou por rumar ao Saragoça na temporada seguinte.Em 2021/22 passada jogou no Valladolid e atualmente encontra-se sem clube."Nunca pensei que esta data marcaria um antes e um depois na minha vida. Um dia em que começou a aventura mais emocionante, exigente e gratificante que eu poderia imaginar. 17 anos depois olho para trás e só posso agradecer. Agradecer em primeiro lugar aos meus, que sempre estiveram ao meu lado. Obrigado a todos os que sempre confiaram em mim. Obrigado ao Atlético de Madrid, ao Tarragona, ao Recreativo de Huelva, ao Real Saragoça, ao Benfica, ao Olympiakos, Espanyol, ao Málaga, ao West Ham, ao Alavés e ao Real Valladolid por em algum momento terem pensado que a vossa história que eu seria a melhor opção para defender a vossa camisola", escreveu Roberto nas redes sociais.