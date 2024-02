Ex-companheiro de cela conta que Dani Alves pretendia fugir para o Brasil

Um ex-companheiro de prisão de Dani Alves contou num programa de televisão em Espanha que o futebolista brasileiro planeava fugir para o Brasil se lhe fosse dada a liberdade condicional. O risco de fuga foi precisamente a razão de os três pedidos interpostos pela defesa terem sido negados pela justiça espanhola no último ano.Num programa do canal 'Telecinco', a jornalista Silvia Álamo conversou com um ex-companheiro de cela do futebolista, uma conversa que será emitida na íntegra durante o dia de hoje. "Assim que lhe dessem a liberdade condicional, fugia para o Brasil", contou o homem, cuja identidade não foi revelada. "Mas isso era o que o Dani Alves lhe dizia?", perguntou a jornalista. "Claro", atirou o homem.Acusado de violar uma jovem mulher numa discoteca em Barcelona no final de 2022, Dani Alves, que já começou a ser julgado, solicitou em três ocasiões a liberdade condicional, argumentando que tinha residência na cidade e que a intenção era defender a sua inocência.No entanto, o juiz entendeu sempre que, devido à sua condição económica, havia um elevado risco de fuga para o Brasil, país com quem Espanha não tem acordo de extradição. Por isso os sucessivos pedidos interpostos pela defesa foram sendo negados.