Ex-dirigente do Real Madrid revela verdadeiro motivo da saída de Zidane

Ramón Calderón, antigo presidente do Real Madrid (2006 a 2009), revelou ao Bleacher Report as principais razões porque o treinador francês Zinedine Zidane decidiu deixar os merengues após a final da Liga dos Campeões em Kiev contra o Liverpool.No planeamento da atual temporada, Zidane e o atual presidente do Real Madrid, Florentino Perez, não se entenderam."Zidane insistiu em manter Cristiano Ronaldo e em vender Bale", mas "Florentino fez o contrário", considerou Calderón. "Zidane decidiu sair, mas ele é que estava certo", opinou o antigo dirigente.Recorde-se que com a saída do treinador francês do Real Madrid, Cristiano Ronaldo partiu para Turim (Juventus), deixando Gareth Bale como principal protagonista do ataque dos blancos, mas o futebolista galês ainda só marcou quatro golos em 15 jogos de La Liga e três tentos em cinco partidas da Liga dos Campeões.