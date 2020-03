Depois de Garay, Mangala é o segundo caso de coronavírus confirmado no Valencia

Depois de Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala é o segundo caso positivo confirmado de coronavírus no Valencia. A informação foi dada pelo próprio defesa francês nas redes sociais, numa publicação na qual o ex-FC Porto assumiu que apesar de ter acusado a COVID-19 não conta com quaisquer sintomas.





"Soube hoje que acusei positivo ao coronavírus. De momento sinto-me bem e não tenho quaisquer sintomas. Mesmo assim, estou em casa e não tenho nenhum contacto com a minha família", começou por escrever o defesa francês."Percebi que podemos transportar o vírus mesmo sem ter sintomas, por isso recomendo a todos a seguir as medidas de isolamento e evitar o contacto com outras pessoas o máximo possível, mesmo que te sintas bem. Se todos respeitarem estas instruções, juntos poderemos evitar a propagação o máximo possível e lutar para parar a transmissão para outras pessoas, as quais podem ter situações agravantes", acrescentou o francês, numa nota na qual agradeceu as mensagens de apoio que recebeu e deixou a hashtag do momento em Espanha (#QuedateenCasa - #FicaemCasa).Lembre-se que este domingo o Valencia anunciou que cinco dos seus jogadores foram infetados pelo novo coronavírus , faltando agora saber a identidade dos restantes três.