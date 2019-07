Ex-FC Porto Fernando está a caminho do Sevilha

Fernando Reges está muito perto de reforçar o Sevilha. Através de uma nota publicada no site do clube, o Fenerbahçe anunciou, esta quinta-feira, que o antigo médio do FC Porto está em conversações com o emblema espanhol. De acordo com a 'Marca', o internacional brasileiro de 31 anos deverá custar aos cofres do clube Andaluz cerca de 4 milhões de euros, sendo que a duração do contrato ainda não foi divulgada.





Fernando representou o FC Porto durante sete temporadas, entre 2007 e 2014, tendo conquistado ao serviço dos dragões uma Liga Europa (2010/11), quatro títulos de campeão nacional (2008/09, 2010/11, 2011/12 e 2012/13), três Taças de Portugal (2009, 2010 e 2011) e quatro Supertaças Cândido de Oliveira (2010, 2011, 2013 e 2014).Na última temporada, Fernando realizou 22 partidas pelo Galatasaray, tendo marcado dois golos pelos turcos.