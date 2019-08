Ex-internacional espanhol revela calvário após cinco operações e acusa Borussia M'Gladbach

Álvaro Domínguez terminou a carreira de futebolista em 2016 e três anos depois explica, num longo texto publicado no Instagram, todo o calvário que viveu até hoje, tendo sido submetido a cinco operações à coluna."Olá amigos, queria partilhar um problema pessoal que poucos conhecem. Hoje e depois de 5 operações à coluna, posso dizer que recuperei a minha vida e a minha saúde. Em dezembro de 2016, decidi terminar a carreira e afastar-me, para que pudesse recuperar em silêncio sem pressa ou pressão, talvez para jogar de novo, ou talvez, apenas para poder voltar a fazer uma caminhada, ou uma viagem sem ser um grande esforço", começa por contar o antigo defesa central espanhol que foi forçado a abandonar o futebol aos 27 anos devido a problemas persistentes nas costas.E Álvaro Domínguez continua. "Tem sido difícil viver com uma dor que desespera, frustra e torna a vida amarga, mas para mim só havia um jeito que era curar-me. Muitos médicos fecharam-me as portas devido a inseguranças e muitos outros porque não acreditavam nas minhas queixas. Menção especial ao Borussia Mönchengladbach que em nenhum momento se preocupou ou tentou encontrar soluções. Desde então eu não ouvi falar deles (assim pode ser o futebol às vezes ...)", refere apontando o dedo à sua última equipa.Mas as críticas do ex-futebolista são também dirigidas a muitos médicos que, diz, se recusaram a ajudá-lo."Tentei todos os tratamentos que existem no mundo, aprendi a viver com as dores e a saber de onde vinham. E assim consegui convencer por quatro vezes (depois do primeiro) médicos diferentes a entrar na sala de cirurgia e a serem guiados pelo que lhe podia dizer. Na sala de recobro todos me disseram o mesmo: "Bem, você tinha razão. Estava muito mal...", conta"Por tudo isso não tem sido fácil construir uma nova vida depois do futebol, mas aqui estamos e vamos à luta.Simplesmente queria partilhar isto para transmitir a certeza de que, quando passamos por momentos difíceis, não importa quanto tempo dure, com sacrifício e esperança vais conseguir fazer o que te propões", refere o antigo jogador, que termina o texto com um agradecimento especial a quem acreditou nele e uma cronologia das operações a que foi submetido.