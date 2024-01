Ex-jogador do Celta acusado de abuso sexual por apalpar seios de mascote da equipa adversária

Vídeo do suposto assédio de Hugo Mallo.

O jornal 'Marca' avança em Espanha que Hugo Mallo, antigo jogador do Celta de Vigo, está a ser acusado de abuso sexual depois de ter, alegadamente, apalpado os seios da mascote do Espanyol antes de um jogo entre as duas equipas, disputado no dia 24 de abril de 2019.A mesma fonte teve acesso à denúncia apresentada às autoridades, onde se pode ler que o lateral espanhol, atualmente ao serviço do Internacional, do Brasil, se aproveitou de um momento de alguma confusão para cometer o ato em questão."Quando Hugo Mallo chegou junto às mascotes [antes do apito inicial, quando os jogadores se cumprimentam], apertou a mão do periquito [mascote do Espanyol] como habitualmente se faz. Depois, colocou as mãos sobre o disfarce e tocou-lhe nos seios, agarrando-os com as mãos e fazendo movimentos", lê-se na 'Marca'.Refira-se que, também em 2019, a defesa de Hugo Mallo viu ser rejeitado um pedido de arquivamento do caso, que agora continua a ser investigado como abuso sexual.