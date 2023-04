Ex-jogadora do Alhama denuncia treinador: «Dizia 'estás gorda, não sei o que fazes no futebol'»

Nazaret Segura, antiga jogadora do Alhama, de Espanha, lembrou o 'pesadelo' que viveu no clube sob o comando técnico de Randri García - que nas últimas horas foi acusado de "insultos machistas, faltas de respeito e tratamento discriminatório" para com as atletas -, frisando que teve de abandonar a equipa porque "não aguentava mais"."Tirei um peso de cima dos ombros. Só consegui ficar seis meses no clube, não aguentava mais. O treinador subestima-te tanto que acabas por te sentir inútil. Desde então que não consigo pisar um campo de futebol, começo a chorar", contou Nazaret, à Radioestadio Noche.E prosseguiu, revelando algo que o treinador dizia a determinadas jogadoras do plantel: "[Dizia] Estás gorda, não sei o que fazes no futebol. Falo de assédio moral, assédio sexual não acredito que tenha existido. Nesse sentido, entendo o comunicado das 17 jogadoras, que o defenderam da parte do assédio sexual. Acredito que isso não tenha existido".Nazaret, que também passou por clubes como Villarreal ou Oviedo, lamentou o comportamento do seu ex-técnico, garantindo que a afetou psicologicamente. "Quando uma pessoa te desvaloriza tanto, sentes que não serves para isto e perdes a vontade de jogar futebol. No final das contas não tem a ver com o dinheiro, já se sabe como é o futebol feminino... Eu até tinha um bom contrato, ganhava 800 euros [por mês] e um bónus por cada golo. Saí porque o treinador passava por cima dos meus valores, tratava-nos de uma maneira que não era bonita. Desvalorizava-nos, psicologicamente era complicado. O clube é dele e não podes ir contra ele, portanto acabas por ir embora", rematou.