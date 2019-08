Ex-médico da Colombia 'arrasa' James Rodríguez: «Anda de festa em festa»

James Rodríguez sofreu uma lesão muscular no jogo doe Héctor Fabio Cruz, antigo médico da seleção da Colômbia, considerou numa entrevista ao 'FútbolRed' que o problema é que o médio não leva a cabo um bom plano de recuperação quando se lesiona porque dedica-se a fazer outras coisas."Este rapaz está desconcentrado. Em vez de trabalhar para se preparar para a nova temporada, foi arranjar as sobrancelhas e o cabelo. As equipas grandes como o Real Madrid assumem que são profissionais, preparam-se, mas este rapaz não está bem da cabeça", refere.E prossegue: "Um jogador que passa meses fora dos relvados, de festa em festa, em que condições chega? Se se tivesse preparado convenientemente isto [a lesão] não teria acontecido. Eu já tinha prognosticado que quando se deparasse com a primeira exigência as coisas iam complicar-se porque ele não trabalha."O médico dá o exemplo de Cristiano Ronaldo. "O Cristiano teve uma semana de férias, andou de iate com a família nas ilhas gregas e na semana seguinte tinha 15 pessoas a trabalhar com ele, a preparar a época que aí vinha. É o tipo mais profissional que conheço. O James saiu do Mundial lesionado e foi para a praia num avião privado. Isso não pode ser. Depois da Copa América foi para Medellín, mas não para trabalhar. Quanto tempo esteve parado?"