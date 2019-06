Ex-mulher despede-se de Reyes: «Deste muitos conselhos ao nosso filho mas não para isto»

As imagens impressionantes do estado em que ficou o carro onde seguia Reyes



Ana, ex-namorada de José Antonio Reyes e mãe do seu primeiro filho, publicou uma emotiva mensagem de homenagem ao jogador falecido sábado num acidente de viação "Hoje é um dia muito triste para todos, sobretudo para o nosso filho, deste-lhe muitos conselhos mas nenhum para superar a tua partida tão cedo. Era nesta estação que nos despedíamos cada vez que ias embora mas felizes esperando pelo teu regresso. Hoje vamos à tua Sevilha para nos despedirmos infelizmente pela última vez, para te dizermos - embora já o soubesses - que te vamos amar e respeitar para sempre e que jamais te vamos esquecer. Foste, és e serás o melhor pai que o meu filho podia ter. O importante numa família não é viver junto mas sim estar unida. Obrigada por me teres dado o melhor da vida, o nosso filho. Oxalá isto fosse um pesadelo. Obrigada pelo carinho que nos têm dado", escreveu.O filho também lhe deixou uma mensagem emocionada que pode ler aqui. O futebolista internacional espanhol, que representou o Benfica, morreu sábado aos 35 anos, vítima de acidente de viação"Não poderíamos ter uma notícia pior. Morreu num acidente de viação o nosso querido José Antonio Reyes. Descanse em paz", indicou uma curta nota publicada no Twitter oficial do Sevilha, clube da Liga espanhola, no qual alinha o defesa internacional português Daniel Carriço.O acidente que vitimou o jogador espanhol ocorreu sábado às 11h40 (10h40 em Lisboa), numa autoestrada entre Sevilha e Utrera, localidade onde nasceu, tendo o carro em que circulava sofrido um despiste, incendiando-se de seguida.Reyes, que atuou esta temporada no Extremadura, da segunda divisão espanhola, jogou no Benfica na época 2008/09, por empréstimo do Atlético de Madrid, tendo disputado 35 jogos e marcado seis golos ao serviço da equipa lisboeta, pela qual conquistou a Taça da Liga, concretizando um golo na final, frente ao Sporting."Foi um choque e com profunda tristeza e consternação que tomámos conhecimento do fatídico acidente que vitimou o nosso ex-jogador José Antonio Reyes, um jovem de 35 anos", refere a publicação, assinada pelo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.O avançado, que tem 21 internacionalizações pela seleção de Espanha, nas quais marcou quatro golos, conquistou por cinco vezes a Liga Europa e venceu uma Supertaça europeia, tendo-se ainda destacado no Arsenal, pelo qual se sagrou campeão inglês e ergueu uma Taça de Inglaterra.O Extremadura vai retirar a camisola número 19, em homenagem ao futebolista José Antonio Reyes.Numa carta aberta, Manuel Franganillo considera que aquela camisola "tem um proprietário para a eternidade, uma lenda do futebol" que o clube "teve a sorte" de ter no seu plantel.O líder do clube de Almendralejo disse que "teve a grande sorte de poder desfrutar de José Antonio Reyes", agradecendo todas as mensagens recebidas que ajudam a ultrapassar "as difíceis horas em que custa aceitar a dura realidade".