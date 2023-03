Ex-mulher visita Dani Alves na prisão: «Ele tem dois filhos e o que se diz pesa sobre a vida deles»

Dinorah Santana, a ex-mulher de Dani Alves, visitou o futebolista brasileiro, que se encontra detido em Barcelona, acusado de violar uma jovem numa discoteca, e reiterou a confiança na inocência do internacional brasileiro.Em declarações citadas pelo jornal 'El Periódico', Dinorah explicou que não perguntou ao ex-marido por que razão apresentou várias versões sobre o sucedido naquela noite de 30 de dezembro do ano passado, na discoteca Sutton."Não lhe perguntei nada porque sabemos que ele é inocente. Não há questionamentos quanto a isso", garantiu Dinorah que, além de mãe de dois filhos do defesa, é também administradora do património do jogador.Dinorah contou que falaram da "sobre os filhos e a sua educação", lembrando que a situação "é muito complicada" para os dois adolescentes: "Há que ter em conta que o Dani tem família, filhos, muitas vezes o que se diz não verdade e isso pesa na vida deles."E acrescentou: "Sou mãe, quando as crianças sofrem a mãe sofre. Mas é mau o que se está a passar. Será demonstrado que ele é inocente e tudo ficará bem"Dani Alves está detido desde meados de janeiro, em Barcelona, acusado de violar uma jovem de 23 anos. O tribunal recusou o recurso apresentado pela defesa e manteve-o em prisão preventiva.