Ex-namorada de Jesé Rodríguez teme pelo filho doente: «Estou cheia de medo»

O medo é generalizado numa altura em que a pandemia do Covid-19 continua a fazer vítimas em todo o Mundo, uma preocupação ainda maior quando se trata dos que estão e grupos de risco. Aurah Ruiz, ex-companheira do jogador do Sporting Jesé Rodríguez, não escondeu o seu receio face à situação do filho Nyan, fruto da relação com o futebolista.





"Esta situação é muito difícil para toda a gente. Mas há pessoas, eu incluída, que passamos pior. O meu filho de dois anos e meio, como sabem, está doente. Necessita de cuidados 24 sobre 24 horas, há que o manter vigiado... Estou a gravar este vídeo sem ter dormido nada, pareço um zombie. Vivo cheia de medo, não consigo deixar de chorar. Tudo isto me está a consumir", afirmou.E prosseguiu, explicando que normalmente conta com a ajuda dos pais nos cuidados ao pequeno Nyan, algo que agora é impossível. "Agora é tudo um caos, é impossível sair. Vivo sozinha com o meu filho, é uma loucura".