Ex-treinador do Real Madrid acredita que apanhou o maior segredo de Florentino

Treinou o Real Madrid em 2007/2008 e sabe bem que quando o presidente merengue, Florentino Pérez, põe uma coisa na cabeça é muito difícil contrariar. Por isso, Bernd Schuster acredita que descobriu quem o líder do Real Madrid quer contratar como treinador do final da presente temporada.O técnico alemão, atualmente no comando técnico dos chineses do Dalian Yifang, em declarações ao jornal germânico 'Welt am Sonntag' afirmou ter estado com Florentino num evento e que houve um nome que levantou suspeitas."Estamos a conversar e mencionei o nome de Joachim Löw. Florentino olhou para mim de forma estranha, como se eu tivesse falado de mais", afirmou."Não estranharia se o Real Madrid tentasse contratar Löw no verão. Os treinadores alemães gozam de boa reputação no clube. e Florentino quando mete algo na cabeça, vai até ao fim", referiu ainda.