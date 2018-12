Exequiel Palacios ruma ao Real Madrid após Mundial de Clubes

Exequiel Palacios será jogador do Real Madrid, avança a 'Marca'. O acordo está fechado e só será anunciado após a participação do River Plate no Mundial de Clubes. interesse não é novo e a notícia surge sem surpresa: os responsáveis do Real Madrid terão ficado ainda mais motivados a fechar a contratação do argentino depois de terem visto o jogador em ação no Bernabéu na 2ª mão da Taça Libertadores, partida que o River Plate venceu por 3-1 frente ao Boca Juniors. O River Plate fez saber que não colocaria entraves à transferência , apesar de desejar ficar com o jogador por mais um ano.Este será, aliás, o único detalhe que falta acertar: o emblema blanco quer contar com o jogador já em janeiro, enquanto que os Millionarios tentam persuadir os madrilenos a prolongar a estadia de Palacios no novo campeão sul-americano por mais algum tempo. Se os prognósticos estiverem certos, Real Madrid e River Plate devem encontrar-se na final do Mundial de Clubes, naquela que será, ao que tudo indica, a última partida de Exequiel Palacios ao serviço dos Millionarios.Perante as prováveis chegadas de Palacios e Brahim Díaz a Madrid, o cenário da saída de Isco torna-se cada vez mais realista, com Inter Milão, Juventus e Bayern Munique a surgirem como principais interessados no jogador merengue.