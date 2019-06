Fàbregas escreve carta comovente a Reyes: «Descansa em paz. Gosto muito de ti»

Cesc Fàbregas recorreu às redes sociais para dar voz à tristeza que lhe vai na alma. O jogador do Monaco está devastado coma morte do amigo José Antonio Reyes, "um enorme futebolista", uma "pessoa excecional"."O meu primeiro grande amigo no mundo do futebol profissional, o meu companheiro de quarto, que queria dormir sempre com o ar condicionado ligado, mesmo quando estavam -10 graus. Um tipo humilde, sempre com um sorriso na cara, enorme futebolista e uma pessoa fenomenal.Hoje não podia ter acordado de pior forma. Nunca me esquecerei quando tu e a tua família me receberam em vossa casa no meu primeiro Natal em Inglaterra, quando estava sozinho e tinha apenas 16 anos. Nunca esquecerei os nossos jogos de ténis no ginásio, antes e depois dos treinos.A nossa ligação em campo também foi especial, sempre foi fácil encontrar-te entre linhas, para depois marcares as diferenças. Sempre disse que foste um dos maiores talentos do nosso futebol e sei que não estou enganado. Há dois dias falava de ti numa entrevista, talvez fosse um sinal, quem sabe, para me recordar de ti, meu grande amigo. Nunca te esquecerei, nunca te esqueceremos. Estarás sempre nos nossos corações. Descansa em paz José Antonio Reyes. Gosto muito de ti.Cesc"