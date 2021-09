Falcão marca na estreia pelo Rayo Vallecano: veja o golo do colombiano

Estreia de sonho para Radamel Falcão com a camisola do Rayo Vallecano. O avançado colombiano ex-FC Porto entrou em campo aos 71 minutos da partida frente ao Getafe e marcou 10 minutos depois, fechando as contas do triunfo (3-0) da equipa de Madrid, que contou com o português Bebé no onze inicial.





8 anos depois, Falcao voltou a marcar na Liga Espanhola #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/VOYNIoEyXC — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) September 18, 2021