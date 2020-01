«Falta-lhe tração»: Grimaldo diz por que João Félix ainda não brilha no Atlético Madrid

Alejandro Grimaldo considera que João Félix precisa de tempo para vingar no Atlético Madrid. O internacional português ainda não 'explodiu' nos colchoneros e o lateral do Benfica, que foi colega do avançado na Luz na temporada passada, explicou o que tem faltado.





"Falta-lhe tração. O sistema de Simeone no Atlético é muito complicado, diferente daquele a que ele estava habituado no Benfica. Precisa de tempo mas é um grande jogador e vai triunfar, em qualquer equipa do Mundo", disse o defesa numa entrevista à 'Marca'Questionado sobre se ainda pensa em La Roja, Grimaldo respondeu positivamente: "É um dos meus objetivos, quero ir à seleção espanhola e trabalho para isso. Ainda há tempo até ao Europeu, quem sabe se na próxima convocatória não estou lá. A seleção espanhola tem grandes jogadores nesta posição mas é um dos meus objetivos. Se não acontecer, vou continuar a trabalhar que ainda sou jovem."